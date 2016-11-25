Утікач Янукович стверджує, що втрату Криму спровокував Майдан

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 19:03

Екс-президент України Віктор Янукович стверджує, що Майдан створив таку атмосферу в Криму, що кримчани захотіли приєднання до Російської Федерації.

Про це він заявив на прес-конференції в Ростові-на-Дону 25 листопада.

При цьому Янукович зазначив, що "у Криму завжди були проросійські настрої".

Екс-президент, який 2 роки тому втік до Росії, розповів про те, що кримчан, які хотіли мітингувати проти Майдана, нібито переслідували "радикали".

"Як я ставлюся до ситуації з Кримом? Добре, що Крим відділився від України, чи ні? Ні, не добре. Я вважаю, що це погано", – сказав Янукович.

"Але чому це сталося? Або, наприклад, для мене це було несподіванкою? Коли я побачив оперативну інформацію, як розстріляли близько 8 автобусів жителів Криму, які приїжджали на мирні акції до Верховної Ради… це люди, які приїжджали на мирні акції", – заявив він.

За словами Януковича, "серед мітингуувальників, які не підтримували Майдан, були й радикали, вони приходили й закликали: давайте будемо брати біти, арматури – і теж будемо стояти й відстоювати свою точку зору".  

"Але таких людей виявилися одиниці – за тією інформацією, яка була в той час у нас, а більшість говорили: "Ні, ми не хочемо битися, ми не хочемо війни, і саме тому ми приїжджаємо до Києва – щоб зупинити тих людей, які на Майдані, від радикальних дій. Адже ніхто не засуджував людей, які приходили мирно на Майдан, – а засуджували радикалів", – заявив Янукович.

"Коли я отримав інформацію – вона була й у фотографіях – коли розстріляли ці автобуси, потім їх підпалили, потім били цих людей… Один із автобусів вибухнув – я бачив цю картинку, вибухнув бензобак. І люди цим скористалися й побігли до лісу. То ці радикали, молодчики в масках, відкрили полювання в лісі – і ці люди хто як міг, так і рятувалися. Більшість із них загинули", – сказав екс-президент.

"Але більша частина повернулася до Криму. І я бачив на залізничному вокзалі стояли й давали інтерв'ю, що ми чекаємо так званий "поїзд дружби"… Ми їм покажемо цю дружбу! От ці люди розповідали, що несе Майдан, Криму. І настрої в Криму радикалізувалися", – стверджує він.

За словами Януковича, тоді "люди вирішили: перше – створювати загони самооборони, захищатися, і друге – шукати захисту в Росії".  

"І була створена реальна атмосфера для проведення референдуму. І те, що кримський народ проголосував, – це результат провокацій Майдану. Якби Майдан не спровокував такі настрої в Криму – цього б не було", – заявив екс-президент, який тік від гніву протестувальників.

"Хоча в Криму завжди були проросійські настрої. Ми це дуже добре знаємо. І рішення, яке було прийнято, – воно не викликало жодних сумнівів, що таке рішення прийме народ Криму. Ось те, що трапилося з Кримом", – заявив Янукович.

Як відомо, наприкінці лютого – на початку березня 2014 року Росія, скориставшись зміною влади в Україні після втечі Януковича до РФ, ввела до Криму військових та бойову техніку, не передбачену угодами про Чорноморський флот РФ у Севастополі.

16 березня у присутності російських військових, "козаків" та проросійської "самооборони" на півострові провели незаконний "референдум" про входження "Республіки Крим" до складу РФ, а вже 18 березня в Москві ставленики Кремля поспіхом підписали відповідну "угоду".  

До цього Росія підтримувала проросійські настрої в АРК через фінансування лояльних до Кремля політичних сил, пропаганду на телебаченні тощо.  

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Крим анексія Майдан
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Коментарі — 12
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IP: 194.44.127.---svchkvl25.11.2016 21:30
Мій коментар, що нижче до MARTIN PALO
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IP: 194.44.127.---svchkvl25.11.2016 21:27
Так, так сценарій ще пишуть для вас ботів в Москві. Скоро ми про це взанємо і довідаємось.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 21:07
bop1949:
Вас впереди ждут гигантские открытия про Майдан и за последние 3 года!
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IP: 194.9.71.---ReAlex25.11.2016 21:02
Martin Palo: А визитка Яроша к Януковичу не имеет никакого отношения!
Зато к "правосекам" ещё как имеет.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 21:00
ReAlex:
А визитка Яроша к Януковичу не имеет никакого отношения! Если хочешь, я могу рассказать, как пошел базар, насчет визитки Яроша, если меня не заблокируют!
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