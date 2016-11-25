Минобороны РФ вручило ноту украинскому атташе

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Пятница, 25 ноября 2016, 21:28

Минобороны РФ в пятницу пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

Об этом "Интерфаксу" в Минобороны РФ

"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - заявили в Минобороны РФ.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.

Темы: Росcия Крым МИД
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IP: 193.254.220.---Taras Orel25.11.2016 21:45
Справді дурники чи прикидаються?
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