Міноборони РФ вручило ноту українському аташе

Міноборони РФ в п'ятницю запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

Про це "Інтерфаксу" в Міноборони РФ

"Заявлені українською стороною південно-східні межі небезпечної зони порушують межі територіального моря Російської Федерації, що є порушенням норм міжнародного права і російського законодавства", - заявили в Міноборони РФ.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.