Міноборони РФ вручило ноту українському аташе

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 21:28

Міноборони РФ в п'ятницю запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

Про це "Інтерфаксу" в Міноборони РФ

"Заявлені українською стороною південно-східні межі небезпечної зони порушують межі територіального моря Російської Федерації, що є порушенням норм міжнародного права і російського законодавства", - заявили в Міноборони РФ.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

Теми: Росія Крим МЗС
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IP: 193.254.220.---Taras Orel25.11.2016 21:45
Справді дурники чи прикидаються?
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