Матиос не сомневается, что возглавит ГБР. Если будет взаимопонимание

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Пятница, 25 ноября 2016, 22:34

Глава военной прокуратуры Анатолий Матиос утверждает, что конкурсная комиссия выберет его директором Государственного бюро расследований, если политические силы найдут между собой взаимопонимание.

Об этом он заявил на собеседовании в ГБР, передает корреспондент Громадського.

"Я буду или не буду директором Государственного бюро расследований, если две фракции найдут понимание между собой, а научный мир поймет, что политические и геополитические интересы государства требуют такого неуправляемого и труднопрогнозируемого специалиста, как я", - заявил Матиос.

После того, как член конкурсной комиссии Иван Стойко (советник главы МВД - ред.) попросил Матиоса не обвинять комиссию в политической зависимости, военный прокурор ответил: "Это глубокое мое убеждение, и это правильно, потому что у нас коалиция формирует государство".

После собеседования журналисты пытались спросить у главного военного прокурора о состоянии, указанном в его декларации.

Однако Матиос не изъявил желания отвечать на эти вопросы, и потому всячески пытался избежать разговора с журналистами.

Как сообщили члены конкурсной комиссии, руководство ГБР, директора и заместителей выберут к январю-марту 2017 года.

Темы: Матиос
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