Матіос не сумнівається, що очолить ДБР. Якщо буде порозуміння

Голова військової прокуратури Анатолій Матіос запевняє, що конкурсна комісія обере його директором Державного бюро розслідувань, якщо політичні сили знайдуть між собою порозуміння.

Про це він заявив на співбесіді до ДБР, передає кореспондент Громадського.

"Я буду, чи не буду директором Державного бюро розслідувань, якщо дві фракції знайдуть порозуміння між собою, а науковий світ зрозуміє, що політичні та геополітичні інтереси держави потребують такого некерованого і важкопрогнозованого фахівця, як я", — заявив Матіос.

Після того, як член конкурсної комісії Іван Стойка (радник голови МВС – ред.) попросив Матіоса не звинувачувати комісію в політичній залежності, військовий прокурор відповів: "Це глибоке моє переконання, і це правильно, бо у нас коаліція формує державу".

Після співбесіди журналісти намагалися запитати у головного військового прокурора про статки, вказані у його декларації.

Однак Матіос не виявив бажання відповідати на ці питання, тому усіляко намагався уникнути розмови з журналістами.





Як повідомили члени конкурсної комісії, керівництво ДБР, директора та заступників оберуть до січня-березня 2017 року.