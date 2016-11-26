В Одессе суд по делу "2 мая" снова перенесли

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Суббота, 26 ноября 2016, 06:03

Малиновский районный суд Одессы на 1 декабря перенес рассмотрение дела о событиях 2 мая 2014 из-за неявки двух обвиняемых и нескольких адвокатов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Один из обвиняемых, Сергей Рудык, находится в больнице.

Накануне очередное заседание по делу также не состоялось из-за того, что Рудык попал в больницу.

Дело, о котором идет речь, касается событий на Греческой площади.

Как известно, 25 августа суд продолжил заседание по этому делу "2 мая" после длительного перерыва, вызванного отпуском судей.

При этом суд тогда не смог провести заседание по существу из-за неявки некоторых адвокатов и обвиняемых и смог рассмотреть только вопрос продления срока содержания под стражей для пяти обвиняемых.

Два следующих заседания суд также отменил из-за неявки некоторых адвокатов обвиняемых.

Затем судебные заседания длились без значительного прогресса, несколько заседаний отменялись из-за неявки обвиняемых и адвокатов.

2 мая 2014 в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств.

Позже эти производства взялось Главное следственное управление МВД Украины в Одесской области. Некоторые из этих дел уже переданы в суд.

Самое резонансное из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по этому делу проходят более 20 человек, в том числе двое граждан России. Все - представители т. н. "Антимайдана".

Темы: Одесса суд
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