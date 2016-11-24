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Суд в "деле 2 мая" за три месяца не смог начать работу

Четверг, 24 ноября 2016, 15:07

Очередное заседание по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе в части событий на Греческой площади снова не состоялось.

Об этом сообщает 24 ноября "Интерфакс-Украина".

На заседание в четверг не явился обвиняемый Сергей Рудык, у которого, по словам его адвоката, разошлись послеоперационные швы, в связи с чем он находится в больнице.

Поэтому суд принял решение перенести рассмотрение дела на 25 ноября.

Как сообщалось, после возобновления после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, рассмотрения дела 25 августа суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не может приступить к рассмотрению дела по сути.

Как известно, 25 августа суд продолжил заседание по этому делу "2 мая" после длительного перерыва, вызванного отпуском судей.

При этом суд тогда не смог провести заседание по существу из-за неявки некоторых адвокатов и обвиняемых и смог рассмотреть только вопрос продления срока содержания под стражей для пяти обвиняемых.

Два следующих заседания суд также отменил из-за неявки некоторых адвокатов обвиняемых.

Затем судебные заседания длились без значительного прогресса, несколько заседаний отменялись из-за неявки обвиняемых и адвокатов.

2 мая 2014 в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств.

Позже эти производства взялось Главное следственное управление МВД Украины в Одесской области. Некоторые из этих дел уже переданы в суд.

Самое резонансное из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по этому делу проходят более 20 человек, в том числе двое граждан России. Все - представители т. н. "Антимайдана".

Темы: судОдесса
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