АТО: Авдеевка и Широкино попали под огонь тяжелой артиллерии
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, применяя запрещенные Минскими соглашениями вооружения, осуществили 37 обстрелов позиций ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии они обстреляли Широкино. Из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединский, Гнутово, Степное и Водяное.
На Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Луганское.
На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
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