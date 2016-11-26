АТО: Авдіївка і Широкине потрапили під вогонь важкої артилерії

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Субота, 26 листопада 2016, 07:12

Минулої доби російсько-окупаційні війська, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, здійснили 37 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії вони обстріляли Широкине. З мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї - Талаківку, Мар'їнку, Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Лебединське, Гнутове, Степне та Водяне.

На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку, а з озброєння БМП, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Луганське.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Троїцькому, а по Новоолександрівці та Кримському стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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