Движение транспорта в центре Киева временно ограничат

00
0
Суббота, 26 ноября 2016, 11:47

Во время чествования памяти жертв Голодомора в центре Киева будет временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"26 ноября в связи с проведением в столице мероприятий в память жертв Голодомора с 13:00 до 16:00 на ул. Лаврской (от площади Славы до перекрестка с ул. Цитадельной), Михайловской площади, ул. Десятинной, ул.Трехсвятительской возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств ", - говорится в сообщении.

В движение троллейбусов маршрута №38 и автобусов маршрута № 24 вносятся изменения.

В частности, троллейбусы маршрута №38 будут курсировать по направлению движения от ст.м. "Выдубичи" - ул. Киквидзе - б-р Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои (пер. Щорса), автобусы маршрута №24 будут курсировать от Музея истории Украины во Второй мировой войне - ул. Цитадельная - ул. Московская - ул. Грушевского, дальше действующей трассе.

Украинская правда

Темы: Киев транспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стала известна дата открытия киевского ЦУМа 25 ноября 2016, 17:24
В прокуратуре объяснили, зачем пришли с обысками в "Гулливер" 25 ноября 2016, 12:25
Доступ к офисам в "Гулливере" блокировали не правоохранители – СБУ 25 ноября 2016, 11:44
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 5 военных ранены при обстрелах
Выборы президента США: в одном штате пересчитают голоса
В МИД Франции подтвердили: "нормандская" встреча состоится 29 ноября
Умер Фидель Кастро
Все новости
Скандал в Николаеве

Режиссер фильма, на который студенты донесли в СБУ – о своей ленте

Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций