Статья о "незаконном обогащении" противоречит Конституции - эксперт

Нормы Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение противоречат положениям Конституции и создают риски политической расправы.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет экс-заместитель главы СБУ - бывший начальник Главного управления "К" Виктор Трепак.

Он считает, что положения действующей редакции статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за незаконное обогащение, противоречат конституционному принципу презумпции невиновности и правовым принципам уголовной ответственности, что создает риски нарушения правоохранительными органами конституционных прав обвиняемых и усложняет деятельность антикоррупционных органов.

По словам Трепака, положения статьи создают правовую ситуацию, когда все государственные чиновники потенциально виновны в незаконном обогащении, что позволяет в любой момент предъявить большинству из них юридические претензии относительно законности приобретенных активов.

"Первое "но" кроется в непонятной логике закона: почему следователю, детективу или прокурору надо доказывать законность чьих-то активов, если суть преступления, предусмотренного ст. 368-2 УК, состоит в незаконном обогащении? Ведь, чтобы привлечь человека к ответственности, стороне обвинения надо доказать незаконность, а не законность его действия. В конце концов, и уголовный закон устанавливает ответственность именно за незаконное обогащение, а не за законное приобретение активов", - подчеркивает он.

Кроме этого, норма статьи ставит обвиняемых в положение, в котором им приходится отвечать за одно и то же деяние дважды.

"По сути, ответственность за незаконное обогащение является дополнительной (фактически - повторной) ответственностью за деяние, которое стало источником такого обогащения. Согласно же статье 61 Конституции, никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Поэтому лицо, образно говоря, не может получить по 10 лет с конфискацией и за незаконное обогащение, и получение взятки, в результате которого произошло такое обогащение", - пишет Трепак.

По мнению эксперта, нормы статьи, в ее нынешнем виде, создают благоприятную почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и властных структур, что уже сейчас прослеживается в их практической деятельности. Недостатки этого законодательства создают предпосылки для развала дел о коррупции, а также для их успешного обжалования их приговоров в ЕСПЧ.

"Применение этой статьи, которая, фактически, основывается на принципе презумпции виновности, при отсутствии независимого суда и при заполитизированной правоохранительной системе содержит в себе угрозу нарушения конституционных прав и преобразования юридического процесса в политико-личностные акты расправы. По большому счету, законодатель создал правовую фикцию (обманку), которая затрудняет деятельность антикоррупционных органов и эффективное противодействие коррупции в целом", - резюмирует он.

Трепак указывает, что статья 368-2 УК Украины требует немедленного исправления, в частности - более корректного определения незаконного обогащения, как "незаконного приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере...".

Как известно, по статье "незаконное обогащение" Генпрокуратура начала производство против народного депутата Сергея Лещенко из-за покупки им квартиры. По словам адвоката Лещенко Дмитрия Лошакова, Генпрокуратура отказывается передавать это производство в НАБУ, хотя только антикоррупционное бюро имеет право проводить расследование по этой статье.

Кроме того, 18 ноября НАБУ сообщило об открытии двух уголовных производств по фактам незаконного обогащения народных депутатов на основании анализа сведений, приведенных в их электронных декларациях.

Украинская правда