Штаб: Террористы сосредоточили обстрелы в направлении Мариуполя

В течение субботы боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: из 31 раза нарушения "режима тишины" 24 обстрела пришлись именно на него.

Как сообщили в пресс-центре АТО состоянию на вечер 26 ноября, боевики вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, по Новотроицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Опытном.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Орехово и Новоалександровку.

"В Торецке поврежден водопровод. Пятый день украинские коммунальщики не могут начать ремонтные работы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов", - отметили в штабе.

Украинская правда