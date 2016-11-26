Терористи продовжують інтенсивно обстрілювати напрямок Маріуполя

Протягом суботи бойовики зосередили обстріли на Маріупольському напрямку: з 31 разу порушення "режиму тиші" 24 обстріли припали саме на нього.

Як повідомили у прес-центрі АТО станом на вечір 26 листопада, бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлополю з важкої артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, по Новотроїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляно українські позиції біля Авдіївки та Опитного.



На Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Оріхове і Новоолександрівку.



"У місті Торецьк пошкоджено водогін. П’ятий день українські комунальники не можуть розпочати ремонтні роботи через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів", - зазначили у штабі.

Українська правда