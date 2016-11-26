В Москве сорвали занятия в "Школе журналистских расследований" из-за "бомбы"

543 просмотра
0
Суббота, 26 ноября 2016, 19:18

Российские полицейские прервали первый день работы семинара "Школы журналистских расследований" в Москве из-за "угрозу взрыва".

Об этом в соцсетях в субботу сообщили организаторы и участники мероприятия.

Официальных объяснений от правоохранительных органов России по факту инцидента пока нет.

Как сообщили на сайте медиапроекта "Соль", через 2 часа после начала занятий в ДК "Делайс" на улице Правды вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти. По словам правоохранителей, поступила информация о заложенной в здании бомбе.

Через 20 минут участникам школы позволили вернуться в помещение для занятий, однако вскоре снова попросили выйти на улицу. К зданию приехали кинологи, а также сотрудники телеканала Life.

Полицейские потребовали у всех участников школы предоставить персональные данные, в т.ч. номера мобильных телефонов. Правоохранители также выясняют, откуда каждому из слушателей известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Руководят работой полицейских сотрудники центра "Э" по Северному административному округу Москвы.

Сначала полиция не стала прерывать занятия школы танцев, которое проходило на втором этаже здания ДК, однако затем танцоров тоже выгнали на улицу, те продолжили занятия во дворе.

Участниками "Школы журналистских расследований" в этом году стали действующие журналисты различных изданий из 9 регионов страны. Занятия должны проходить в субботу и воскресенье. В частности, была запланирована лекция бывшего руководителя международной неправительственной организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики" Григория Пасько. 

 

Темы: Росcия СМИ полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В России запустят железную дорогу в обход Украины на год раньше 26 ноября 2016, 17:28
Порошенко: Апологеты отрицания геноцида живут в одной географической точке 26 ноября 2016, 16:53
В день рождения Кольченко в Киеве провели акцию поддержки 26 ноября 2016, 16:19
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды
"Укрзализныця" отменила ряд рейсов "Интерсити" в новогоднюю ночь
В России запустят железную дорогу в обход Украины на год раньше
Из-за боевых действий половина Донетчины оставалась без воды
Все новости
Советы МОЗ

Детей не нужно "залечивать" сиропами и бездоказательными препаратами

Скандал в Николаеве

Режиссер фильма, на который студенты донесли в СБУ – о своей ленте