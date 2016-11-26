У Москві зірвали навчання у "Школі журналістських розслідувань" через "бомбу"

543 перегляди
0
Субота, 26 листопада 2016, 19:18

Російські поліцейські перервали перший день роботи семінару "Школи журналістських розслідувань" у Москві через "загрозу вибуху".

Про це у соцмережах у суботу повідомили організатори та учасники заходу.

Офіційних пояснень від правоохоронних органів Росії за фактом інциденту наразі немає. 

Як повідомили на сайті медіапроекту "Соль", через дві години від початку занять до ДК "Делайс" на вулиці Правди увійшли співробітники поліції і попросили всіх вийти. За словами правоохоронців, надійшла інформація про закладену у приміщенні бомбу.

Через 20 хвилин учасникам школи дозволили повернутися в приміщення для занять, однак незабаром знову попросили вийти на вулицю. До будівлі приїхали кінологи, а також співробітники телеканалу Life.

Поліцейські почали вимагати в усіх учасників школи надати персональні дані, у т.ч. номери мобільних телефонів. Правоохоронці також з'ясовують, звідки кожному із слухачів відомо про захід і з якою метою вони на нього приїхали. Керують роботою поліцейських співробітники центру "Е" по Північному адміністративному округу Москви.

Спершу поліція не стала переривати заняття школи танців, яке проходило на другому поверсі будівлі ДК, однак потім танцюристів теж вигнали на вулицю, ті продовжили заняття у дворі.

Учасниками "Школи журналістських розслідувань" цьогоріч стали діючі журналісти різних видань з 9 регіонів країни. Заняття мали відбуватися у суботу та неділю. Зокрема, було заплановано лекцію колишнього керівника міжнародної неурядової організації "Фонд підтримки розслідувальної журналістики" Григорія Пасько.

 

Українська правда

Теми: Росія ЗМІ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше 26 листопада 2016, 17:28
Порошенко: Апологети заперечення геноциду живуть в одній географічній точці 26 листопада 2016, 16:53
До дня народження Кольченка у Києві провели акцію підтримки 26 листопада 2016, 16:19
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами