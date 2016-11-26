В Одесской области военный возле развлекательного заведения угрожал гранатой

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Суббота, 26 ноября 2016, 20:06

Работники Лиманского отделения полиции задержали 43-летнего военнослужащего, жителя Одесской области, который возле развлекательного заведения в с. Черноморское угрожал применением гранаты марки "Ф-1".

Как сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Одесской области, в дежурную часть Лиманского отдела полиции поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что у ресторана в с. Черноморское военнослужащий угрожал гражданам гранатой, которую в дальнейшем спрятал в собственном автомобиле.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что в развлекательном заведении между военнослужащим и посетителями началась ссора. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения мешал отдыхать присутствующим, на замечания не реагировал и вступал в споры с посетителями ресторана. После чего пытался уехать с места за рулем собственного автомобиля.

Один из присутствующих граждан перекрыл ему дорогу транспортным средством, чтобы помешать военнослужащему управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На что последний бросился к мужчине в драку, повалил его на землю, достал предмет, похожий на ручную гранату Ф-1 и угрожал ее применением.

Правонарушитель был доставлен в Фонтанский полицейский участок. Выяснилось, что военнослужащий недавно вернулся из зоны АТО.

В автомобиле мужчины был обнаружен и изъят корпус гранаты Ф-1, зажигательная трубка, электродетонатор, взрыватель, сигнальный патрон, петарда с гвоздями, подствольный гранатомет ГП-25, две тротиловые шашки весом по 200 гр., пластическое взрывчатое вещество ВПП-5 приблизительной массой 1 кг и металлическая банка с пластической взрывчатым веществом, массой около 200 гр.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства военнослужащего был обнаружен и изъят запал к гранате УЗРГМ-2, минные взрыватели МД5М, ручная дымовая граната, лента для растяжек и боеприпасы различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются. Продолжается следствие.

Украинская правда

Темы: Одесская область
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