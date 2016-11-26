На Одещині військовий біля розважального закладу погрожував гранатою

319 переглядів
0
Субота, 26 листопада 2016, 20:06

Працівники Лиманського відділення поліції затримали 43-річного військовослужбовця, жителя Одеської області, який біля розважального закладу в с. Чорноморське погрожував застосуванням гранати марки "Ф-1".

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, до чергової частини Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення від-27-річного чоловіка про те, що біля ресторану в с. Чорноморське військовослужбовець погрожував громадянам гранатою, яку в подальшому сховав у власному транспортному засобі.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Було встановлено, що в розважальному закладі між військовослужбовцем та відвідувачами почалася сварка. Чоловік в стані алкогольного сп’яніння заважав відпочивати присутнім, на зауваження не реагував та вступав у суперечки з відвідувачами ресторану. Після чого намагався поїхати з місця за кермом власного автомобіля.

Один з присутніх громадян перекрив йому дорогу транспортним засобом, щоб завадити військовослужбовцю керувати автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. На що останній кинувся до чоловіка в бійку, повалив його на землю, дістав предмет схожий на ручну гранату Ф-1 та погрожував її застосуванням.

Правопорушника було доставлено до Фонтанського поліцейського відділку. З’ясувалося, що військовослужбовець нещодавно повернувся з зони АТО.

В автомобілі чоловіка було виявлено та вилучено корпус гранати Ф-1, запальну трубку, електродетонатор, підривач, сигнальний патрон, петарду з цвяхами, підствольний гранатомет ГП-25, дві тротилові шашки вагою по 200 гр., пластичну вибухову речовину ВПП-5 приблизною масою 1 кг та металеву банку з пластичною вибуховою речовиною, масою біля 200 гр.   

В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання військовослужбовця було виявлено та вилучено запал до гранати УЗРГМ-2, мінні детонатори МД5М, ручну димову гранату, стрічку для розтяжок та боєприпаси різного калібру.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються. Триває слідство.

Українська правда

Теми: Одеська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росіянин загарбав $6 млн із лиману на Одещині, йдуть обшуки – СБУ 24 листопада 2016, 15:55
Слідом за Саакашвілі звільняється керівництво районів Одещини 15 листопада 2016, 14:35
Юлія Марушевська: Гройсман підігравав Насірову 15 листопада 2016, 11:56
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами