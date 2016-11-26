РФ установит в Крыму комплексы системы контроля космического пространства

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Суббота, 26 ноября 2016, 21:25

Россия планирует развернуть новые комплексы системы контроля космического пространства в аннексирована Крыму, на Алтае, Дальнем Востоке и в Бурятии.

Об этом в эфире радиостанции "Life Звук" сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России по испытаниям полковник Андрей Ивашина, сообщает ТАСС.

"В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Кроме Алтайского края подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России - на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму", - заявил Ивашина.

Он добавил, что комплексы построены на новой элементной базе, что позволит "многократно увеличить их боевые возможности", а с введением в действие ВКС России будут способны "постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонностями и максимальной диапазоне высот".

Темы: Крым Росcия
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