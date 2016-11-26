РФ встановить у Криму нові комплекси системи контролю космічного простору

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 21:25

Росія планує розгорнути нові комплекси системи контролю космічного простору у анексованому Криму, на Алтаї, Далекому Сході та у Бурятії.

Про це в ефірі радіостанції "Life Звук" повідомив заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії з випробувань полковник Андрій Івашина, повідомляє ТАСС.

"У найближчі роки на території Російської Федерації буде розгорнута мережа новітніх комплексів системи контролю космічного простору. Це будуть мережі спеціалізованих комплексів радіотехнічного контролю та оптико-електронних комплексів нового покоління. Крім Алтайського краю подібні комплекси планується розгорнути і в інших регіонах Росії - на Далекому Сході, в Республіці Бурятія і в Криму", - заявив Івашина. 

Він додав, що комплекси побудовано на новій елементній базі, що дозволить "у багато разів збільшити їх бойові можливості", а з введенням їх у дію ВКС Росії будуть здатні "постійно контролювати навколоземний простір за всіма нахилами і у максимальному діапазоні висот". 

Теми: Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму імама засудили за "екстремістську літературу" 26 листопада 2016, 19:29
Член Меджлісу на Форумі ООН: Росія проводить в Криму заміщення населення 26 листопада 2016, 18:27
Туреччина засуджує анексію Криму, попри нормалізацію відносин з РФ - віце-прем'єр 26 листопада 2016, 13:45
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: Кількість порушень "тиші" на Донбасі й далі б'є рекорди
"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Росія запустить залізницю в обхід України на рік раніше
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами