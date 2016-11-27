Полиция нашла в центре Мариуполя гранатомет

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 04:41

В Мариуполе при обходе дачных домовладений правоохранители обнаружили в заброшенном доме гранатомет.

Об этом сообщает полиция в Донецкой области.

"В ходе оперативно-профилактической отработки садового общества в одном из домов сотрудники криминальной полиции обнаружили РПГ-26 с зарядом. Сейчас полицейские устанавливают владельца оружия", - говорится в сообщении.

Оружие изъято и будет направлена на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное хранение оружия" УК Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

 
Темы: полиция
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