Поліція знайшла в центрі Маріуполя гранатомет

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Неділя, 27 листопада 2016, 04:41

У Маріуполі під час обходу дачних домоволодінь правоохоронці виявили в покинутому будинку гранатомет.

Про це повідомляє поліція в Донецькій області.

"Під час оперативно-профілактичного відпрацювання садового товариства в одному з будинків співробітники кримінальної поліції виявили РПГ-26 із зарядом. Наразі поліцейські встановлюють власника зброї", - йдеться в повідомленні.

Зброя вилучена та буде направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне зберігання зброї" КК України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

 
Теми: поліція
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