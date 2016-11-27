Поліція знайшла в центрі Маріуполя гранатомет

У Маріуполі під час обходу дачних домоволодінь правоохоронці виявили в покинутому будинку гранатомет.

Про це повідомляє поліція в Донецькій області.

"Під час оперативно-профілактичного відпрацювання садового товариства в одному з будинків співробітники кримінальної поліції виявили РПГ-26 із зарядом. Наразі поліцейські встановлюють власника зброї", - йдеться в повідомленні.

Зброя вилучена та буде направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне зберігання зброї" КК України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.