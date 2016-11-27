В Ираке заявили об уничтожении одного из лидеров ИГИЛ
Иракские военные заявили об уничтожении в пригороде к юго-востоку от Мосула одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Абу Анаса аш-Шишани.
Об этом сообщает информационный портал Iraq Akhbar.
Отмечается, что Абу Анас аш-Шишани был ликвидирован в субботу, 26 ноября в результате авиаудара.
Также вместе с ним были ликвидированы еще трое боевиков "Исламского государства".
РБК.ру
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