В Ираке заявили об уничтожении одного из лидеров ИГИЛ

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 05:27

Иракские военные заявили об уничтожении в пригороде к юго-востоку от Мосула одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Абу Анаса аш-Шишани.

Об этом сообщает информационный портал Iraq Akhbar.

Отмечается, что  Абу Анас аш-Шишани был ликвидирован в субботу, 26 ноября в результате авиаудара.

Также вместе с ним были ликвидированы еще трое боевиков "Исламского государства".

РБК.ру

Темы: Ирак терроризм
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