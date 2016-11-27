АТО: Боевики били 37 раз, в основном - в направлении Мариуполя

00
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 06:50

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 37 раз открывали огонь по украинским позициям, около 80% обстрелов велись  на Мариупольском направлении.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, Опытного и Майорска.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасную, Орехово и Новоалександровку.

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за обстрелов разведение в Станице Луганской снова не состоялось 26 ноября 2016, 22:01
Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево 26 ноября 2016, 21:02
МОУ опровергло заявления "ДНР" о боестолкновении и потерях сил АТО 26 ноября 2016, 13:59
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В "ДНР" требуют прекратить деятельность гуманитарной организации "Человек в беде"
Из-за обстрелов разведение в Станице Луганской снова не состоялось
Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды
Все новости
Афиша 25-27 ноября

Крафтовое пиво на ВДНГ, еда на "Вси свои", концерты, экскурсии...

Интервью

Шуров: Я буду выступать в России, только когда мы станем цивилизованными соседями