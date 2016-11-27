АТО: Боевики били 37 раз, в основном - в направлении Мариуполя

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 37 раз открывали огонь по украинским позициям, около 80% обстрелов велись на Мариупольском направлении.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, Опытного и Майорска.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасную, Орехово и Новоалександровку.