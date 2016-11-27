Украинские самолеты продолжают тушение пожаров в Израиле

Самолеты ГосЧС продолжают тушение лесных пожаров в Израиле.

Как сообщили 27 ноября во Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в течение 26 ноября двумя пожарными самолетами Ан-32П ДСНС Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров, возникших на территории Израиля.

"Самолетами проведены 4 сброса воды (всего 32 т) в горных районах близ Хайфы. Вместе с самолетами ГосЧС работает авиация Турции, поскольку именно украинские и турецкие экипажи имеют доступ к тушению пожаров в горных районах", - отметили в Госслужбе.

Также проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий.