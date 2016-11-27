Українські літаки продовжують гасити пожежі у Ізраїлі

Літаки ДержНС продовжують гасіння лісових пожеж у Ізраїлі.

Як повідомили 27 листопада у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, протягом 26 листопада двома пожежними літаками Ан-32П ДСНС України надавалась допомога у гасінні лісових пожеж, які виникли на території Ізраїля.

"Літаками проведено 4 скиди води (загалом 32 т) у гірських районах поблизу Хайфи. Разом з літаками ДСНС працює авіація Туреччини, оскільки саме українські та турецькі екіпажі мають доступ до гасіння пожеж у гірських районах", - зазначили у Держслужбі.



Також проводилась повітряна розвідка та патрулювання інших територій.