Українські літаки продовжують гасити пожежі у Ізраїлі

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Неділя, 27 листопада 2016, 11:26

Літаки ДержНС продовжують гасіння лісових пожеж у Ізраїлі.

Як повідомили 27 листопада у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, протягом 26 листопада двома пожежними літаками Ан-32П ДСНС України надавалась допомога у гасінні лісових пожеж, які виникли на території Ізраїля.

"Літаками проведено 4 скиди води (загалом 32 т) у  гірських районах поблизу Хайфи. Разом з літаками ДСНС працює авіація  Туреччини, оскільки саме українські та турецькі екіпажі мають доступ до гасіння пожеж у гірських районах", - зазначили у Держслужбі.

Також проводилась повітряна розвідка та патрулювання інших територій. 

Теми: Ізраїль
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