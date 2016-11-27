Турция заявила, что против сирийской оппозиции применили химоружие

Генштаб ВС Турции заявил, что террористическая организация ДЕАШ применила химоружие при ракетном обстреле района Халилийе на севере Сирии против сил оппозиции.

Как сообщает агентство "Анадолу", судя по признакам, которые выявлены у 22 бойцов формирований сирийской оппозиции, снаряды содержали ядовитые газы.

Во время авиарейда, проведенного ВВС Турции в рамках операции "Щит Евфрата" в районе Аниф на севере Сирии ликвидированы 4 цели террористов ДЕАШ, говорится в сообщении Генштаба Турции.

Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Операция имеет целью очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ДЕАШ.