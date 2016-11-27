Львовский клуб загорелся из-за открытого огня во время шоу

По предварительным данным, причиной пожара в ночном клубе "МІ100" на улице Научной во Львове стало неосторожное обращение с открытым огнем во время шоу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время шоу в концертном зале клуба огонь перекинулся на потолок и стены, что и стало причиной пожара", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на пожаре в клубе находилось более 200 посетителей.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, что причиной пожара стало именно пиротехническое шоу.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные городского управления здравоохранения, в результате пожара пострадали 25 человек, из них двое находятся в реанимации.

4 пострадавших доставлены в областную больницу с отравлением продуктами горения. 3 пострадавших обратились в больницу скорой помощи, из них 2 - отравление продуктами горения (один из них госпитализирован), 1 человек - с легкими резаными ранами предплечья.

18 человек обратилось в 8-ю городскую клиническую больницу, из них - 12 госпитализированы (2 в реанимации и 8 – в ожоговом отделении с ожогами, 2 - в хирургическом отделении с травмами верхних конечностей, 1 человек - в неврологию), 5 лицам оказана помощь и они направлены амбулаторно.

Как сообщалось, пожар в развлекательном центре "МІ100" возник в 2 часа ночи 27 ноября и в 3:51 был полностью ликвидирован.

Украинская правда