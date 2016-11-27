В ночном клубе Львова произошел пожар, 14 человек госпитализированы

Во Львове около 2-х часов ночи 27 ноября в развлекательном центре "Ми100" произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра. Всего пожарные эвакуировали 250 человек", - говорится в сообщении.

Еще 8 человек не смогли самостоятельно покинуть помещение клуба. Спасатели вынесли их из помещения на свежий воздух и передали медикам.

В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Госпитализированы 14 человек, из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован.

"Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которая возникла вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.

К ликвидации пожара привлекли 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Украинская правда