В начале недели в Украине - похолодание и мокрый снег

В понедельник, 28 ноября, в западных, северных и Винницкой области ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории ночью - умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, в южных областях в понедельник днем без осадков, на дорогах северных и западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в южных, восточных и Днепропетровской области 1-6° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с; температура в течение суток около 0°.

29 ноября в западных, северных, большинстве центральных областей Украины ожидается небольшой снег, днем на западе умеренный снег, на юге и востоке - без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Снижение температуры в западных, северных, центральных и Харьковской областях ночью до 3-8° мороза, днем до 0-5° мороза; в южных, Донецкой и Луганской областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве во вторник ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью снижение температуры до 4-6 мороза, днем 0-2° мороза.

Интерфакс-Украина