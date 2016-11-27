На початку тижня в Україні - похолодання і мокрий сніг

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Неділя, 27 листопада 2016, 14:45

У понеділок, 28 листопада, у західних, північних і Вінницькій області очікується невеликий мокрий сніг, на решті територій вночі - помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у південних областях у понеділок вдень без опадів, на дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у південних, східних і Дніпропетровській області 1-6° тепла.

У Києві - невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с; температура протягом доби близько 0°.

 


29 листопада у західних, північних, більшості центральних областей України очікується невеликий сніг, вдень на заході помірний сніг, на півдні та сході - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Зниження температури в західних, північних, центральних та Харківській областях вночі до 3-8° морозу, вдень до 0-5° морозу; у південних, Донецькій та Луганській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві у вівторок очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі зниження температури до 4-6 морозу, вдень 0-2° морозу. 

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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