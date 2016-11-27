В РФ 10 тысяч человек остались без электричества из-за снегопада

В Новгородской области (РФ) около 10 тысяч человек остались без электроэнергии из-за снегопада.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное управление МЧС.

Причиной отключения стало налипание мокрого снега на ЛЭП и обрывы проводов.

По состоянию на 14:00 по московскому времени, без электричества оставались 393 населених пункта, в которых проживают 9781 человек.

По данным РИА Новости, ремонтные работы планируется завершить до 23:00.

Ранее сообщалось, что без света остаются более 10 000 человек.