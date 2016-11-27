Беглец Азаров провел в РФ съезд "политэмигрантов": Мы обязательно вернемся

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 15:55

В России прошел съезд "Союза политических мигрантов и политзаключенных Украины" (СППУ) под руководством Николая Азарова - экс-главы правительства Украины, бежавшего в РФ во время Майдана, участники съезда "признали Крым и предложили организовать Украину по конфедеративному принципу".

Сообщение о съезде Азаров разместил на своей странице в Facebook.

Премьер-беглец заявил, что задача тех, кто принял в нем участие - "привлечь внимание западной общественности к политическим репрессиям", которые, по его словам, проводит нынешняя власть Украины.

"За каждым из участников съезда непростая судьба, им пришлось покинуть родину в сложных условиях, пережить пытки, издевательства", - заявил Азаров.

Также он заявил, что "только смена режима приведет к выходу Украины из кризиса".

"Мы обязательно вернемся в страну и будем строить новую Украину, потому что мы знаем, как это сделать, и уже не раз это делали", - добавил также Азаров.

РосСМИ отмечают, что участие в съезде приняли представители Одессы, Харькова, Славянска, Днепропетровска, Запорожья, Львова, частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины - все они проживают в России.

"Делегаты признали вхождение Крыма в состав России, а также предложили устроить Украину по конфедеративному принципу", - говорится в сообщении "Вестей". 

Информацию о съезде осветили российские прокремлевские и пропагандистские СМИ, в частности сюжеты о нем сделали Вести.Ru, ТВЦ и "АнтифашистТВ".

Как известно, в июле 2015 года экс-премьер-беглец Николай Азаров решил основать "Комитет спасения Украины", который будет его "правительством в изгнании".

В ходе презентации "Комитета" представили "альтернативного кандидата в президенты", которым стал регионал Владимир Олийнык.

Сам Азаров стал "альтернативным премьером". Заниматься экономикой у Азарова будет экс-нардеп Игорь Марков, которого во времена премьерства Азарова лишили мандата и посадили в тюрьму. Информационную поддержку отдали в руки шоумена-сепратиста Юрия Кота. "Спасать Украину" вместе с Азаровым будут и другие "выдающиеся деятели" сепаратистского движения, как то Олег Царев.

В августе ГПУ завела уголовное дело по факту заявлений "Комитета спасения Украины".

После и во время Революции Достоинства в Россию и другие страны бежало большинство топ-чиновников из правительства Азарова-Януковича, во главе с ними. В частности, с территории Украины выехали "финансист Семьи" Януковича Сергей Курченко, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев, экс-министр юстиции Елена Лукаш (которая впоследствии вернулась), экс-глава внешней разведки Григорий Ильяшов (муж Лукаш), экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-первый замглавы АП Андрей Портнов, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр образования Дмитрий Табачник. Позже из страны бежал экс-глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий, который поселился в Израиле.

Кроме того, по данным СМИ, в РФ выехали около 5 тысяч украинских чиновников и их родственников. 

Украинская правда

Темы: Росcия Азаров
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Комментарии — 5
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IP: 195.242.80.---val mashtak 27.11.2016 18:34
Надо же, вылупившегося в Калуге рафинированного гада в 1984 году по команде накануне упокоившегося Андропова командировали в качестве гэбэшного стукача из Тулы в Донецк, а он теперь называет Украину своей родиной и мечтает вернуться.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 27.11.2016 18:32
Надо же вылупившегося в Калуге рафинированного гада в 1984 году по команде накануне упокоившегося Андропова командировали в качестве гэбэшного стукача из Тулы в Донецк, а он теперь называет Украину своей родиной и мечтает вернуться.
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_27.11.2016 18:13
Дурень думкою багатіє.
Взагалі-то - обов'язково повернетеся, по екстрадиції, коли влада в кремлі поміняється...
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IP: 193.15.16.---spitfire27.11.2016 17:21
"Делегати визнали входження Криму до складу Росії, а також запропонували організувати Україну за конфедеративним принципом"

залізні підстави для заочного засудження за державну зраду і конфіскації майна.
чекаємо швидких і рішучих дій української влади з цього приводу.
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IP: 41.33.152.---CiTo27.11.2016 16:28
Маразм крепчает. Кровосіся з останніх старечих сил намагається виконати завдання ,покладене на нього пукіним. Адже треба відпрацьовувати бабло витрачене на нього і усю ту гоп-компанію
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