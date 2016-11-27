Втікач Азаров провів в РФ з'їзд "політмігрантів": Ми обов'язково повернемося

В Росії відбувся з'їзд "Союзу політичних мігрантів та політв'язнів України" (СППУ) під керівництвом Миколи Азарова - екс-глави уряду України, який втік до РФ під час Майдану, учасники з'їзду "визнали Крим та запропонували організувати Україну за конфедеративним принципом".

Повідомлення про з'їзд Азаров розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр-втікач заявив, що завдання тих, хто взяв у ньому участь - "привернути увагу західної громадськості до політичних репресій", які, за його словами, провадить нинішня влада України.

"За кожним з учасників з'їзду непроста доля, їм довелося покинути батьківщину у непростих умовах, пережити тортури, знущання", - заявив Азаров.

Також він заявив, що "лише зміна режиму призведе до виходу України з кризи".

"Ми обов'язково повернемося в країну і будемо будувати нову Україну, тому що ми знаємо, як це зробити, і вже не раз це робили", - додав також Азаров.

РосЗМІ зазначають, що участь у з'їзді взяли представники Одеси, Харкова, Слов'янська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова, частин Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем України - усі вони проживають в Росії.

"Делегати визнали входження Криму до складу Росії, а також запропонували організувати Україну за конфедеративним принципом", - йдеться у повідомленні "Вестей".

Інформацію про з'їзд висвітлили російські прокремлівські та пропагандистські ЗМІ, зокрема сюжети про нього зробили Вести.Ru, ТВЦ та "АнтифашистТВ".

Як відомо, у липні 2015 року екс-прем'єр-утікач Микола Азаров вирішив заснувати "Комітет порятунку України", який буде його "урядом у вигнанні".

В ході презентації "Комітету" представили "альтернативного кандидата в президенти", яким став регіонал Володимир Олійник.

Сам Азаров став "альтернативним прем'єром". Займатися економікою у Азарова буде екс-нардеп Ігор Марков, якого за часів прем'єрства Азарова позбавили мандата і посадили у в'язницю. Інформаційну підтримку віддали в руки шоумена-сепратиста Юрія Кота. "Рятувати Україну" разом з Азаровим будуть й інші "видатні діячі" сепаратистського руху, як-то Олег Царьов.

У серпні ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв "Комітету порятунку України".

Після та під час Революції Гідності до Росії та інших країн втікла більшість високопопосадовців уряду Азарова-Януковича, на чолі з ними. Зокрема, з території України виїхали "фінансист Сім'ї" Януковича Сергій Курченко, екс-міністр МВС Віталій Захарченко, екс-глава Міноборони Павло Лебедєв, екс-міністр юстиції Олена Лукаш (яка згодом повернулася), екс-глава зовнішньої розвідки Григорій Ілляшов (чоловік Лукаш), екс-глава СБУ Олександр Якименко, екс-перший заступник голови АП Андрій Портнов, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр освіти Дмитро Табачник. Згодом з країни втік екс-глава Міненерговугілля Едуард Ставицький, який оселився в Ізраїлі.

Окрім того, за даними ЗМІ, до РФ виїхали близько 5 тисяч українських чиновників та їхніх родичів.

Українська правда