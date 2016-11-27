Итальянские СМИ опубликовали "статью" Путина о доверии России

Итальянская газета La Stampa опубликовала статью, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным, под названием "Пришло время доверять России, общий фронт против террора".

Публикация представляет собой перевод части выступления Путина на Валдайском форуме, посвященной международной проблематике, и размещена в рубрике "Opinion", пишет "Новая газета".

В частности в статье говорится о том, что нынешнюю систему международных отношений постоянно "лихорадит", но при этом некоторые партнеры России вовсе не стремятся решать мировые проблемы. А некоторые структуры, образовавшиеся во времена холодной войны, например НАТО, не смогли адаптироваться к новым условиям, отмечается в материале.

"Мы все видим, что происходит в Афганистане, Ираке, Ливии и во многих других странах. Интересно: где результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом? В целом, если мы посмотрим на весь мир, на региональном уровне, в отдельных областях, мы добились определенных результатов, но борьба с терроризмом в целом не увенчались успехом, и угроза продолжает расти", — говорится в статье.

По мнению российского президента,"противоречия, связанные с перераспределением экономической мощи и политического влияния, только нарастают, груз взаимного недоверия сужает наши возможности для того, чтобы эффективно отвечать на стоящие перед мировым сообществом реальные вызовы и реальные угрозы".

"В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы, содействовать объединению усилий государств в их решении. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах", - заявил Путин.