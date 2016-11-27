Італійські ЗМІ опублікували "статтю" Путіна про довіру Росії

00
0
Неділя, 27 листопада 2016, 16:51

Італійська газета La Stampa опублікувала статтю, підписану президентом Росії Володимиром Путіним, під назвою "Прийшов час довіряти Росії, загальний фронт проти терору".

Публікація є перекладом частини виступу Путіна на Валдайському форумі, присвяченому міжнародній проблематиці, пише "Новая газета". 

У матеріалі йдеться про те, що нинішню систему міжнародних відносин постійно "лихоманить", але при цьому деякі партнери Росії "зовсім не прагнуть вирішувати світові проблеми, а деякі структури, що утворилися за часів холодної війни, наприклад НАТО, не змогли адаптуватися до нових умов". 

"Ми всі бачимо, що відбувається в Афганістані, Іраку, Лівії та у багатьох інших країнах. Цікаво: де результати боротьби з тероризмом і екстремізмом? В цілому, якщо ми подивимося на весь світ, на регіональному рівні, в окремих областях, ми досягли певних результатів, але боротьба з тероризмом в цілому не увінчалися успіхом, і загроза продовжує зростати", - йдеться у публікації. 

На думку Путіна, "протиріччя, пов'язані з перерозподілом економічної могутності і політичного впливу, лише наростають, вантаж взаємної недовіри звужує можливості для того, щоб ефективно відповідати на поставлені перед світовою спільнотою реальні виклики і реальні загрози".

"У нашому розумінні справжнє лідерство сьогодні полягає не в тому, щоб вигадувати ефемерні загрози і, спекулюючи на них, намагатися підім'яти під себе інших, а в тому, щоб бачити реальні проблеми, сприяти об'єднанню зусиль держав у їх вирішенні. І саме так Росія розуміє сьогодні свою роль у світових справах", - заявив Путін.

Теми: Росія Путін ЗМІ Італія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Захарченко заявив, що "прийде як господар" в Одесу, Миколаїв і Каховку 27 листопада 2016, 16:33
Втікач Азаров провів в РФ з'їзд "політмігрантів": Ми обов'язково повернемося 27 листопада 2016, 15:55
У РФ 10 тисяч людей залишилися без електрики через снігопад 27 листопада 2016, 15:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штаб АТО: Торецьк на межі гуманітарної катастрофи через бойовиків
У Туреччині затримали журналістів ВВС і "Голосу Америки"
Юнкер: Не бачу аргументів для скасування санкцій проти РФ
Сестра Льовочкіна очолила топ-5 власників офшорів
Усі новини
Black Friday

Де шукати знижки на українські марки

Питання-відповідь

МОЗ пояснило, якими будуть "Доступні ліки"