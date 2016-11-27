Турецкие власти освободили журналистку ВВС
Турецкие власти освободили задержанную ранее на юго-востоке страны журналистку ВВС Хатис Камер.
Об этом сообщила турецкая служба телерадиовещательной корпорации.
Хатис Камер, которая работает также на немецкую радиостанцию Westdeutscher Rundfunk, была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции.
Ее коллега, сотрудница радиостанции "Голос Америки" Хаджан Фаргин, задержанная в тот же день, до сих пор остается под стражей.
Причина задержания репортеров по-прежнему не ясна. Комментариев от властей Турции по поводу задержания работников СМИ пока не поступало.
Согласно информации агентства Associated Press, задержания были связаны с многочисленными арестами, которые проходят в Турции после неудавшейся попытки госпереворота 15-16 июля.
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