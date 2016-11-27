Турецкие власти освободили журналистку ВВС

Турецкие власти освободили задержанную ранее на юго-востоке страны журналистку ВВС Хатис Камер.

Об этом сообщила турецкая служба телерадиовещательной корпорации.

Хатис Камер, которая работает также на немецкую радиостанцию Westdeutscher Rundfunk, была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции.

Ее коллега, сотрудница радиостанции "Голос Америки" Хаджан Фаргин, задержанная в тот же день, до сих пор остается под стражей.

Причина задержания репортеров по-прежнему не ясна. Комментариев от властей Турции по поводу задержания работников СМИ пока не поступало.

Согласно информации агентства Associated Press, задержания были связаны с многочисленными арестами, которые проходят в Турции после неудавшейся попытки госпереворота 15-16 июля.

ТАСС