Турецкие власти освободили журналистку ВВС

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 18:23

Турецкие власти освободили задержанную ранее на юго-востоке страны журналистку ВВС Хатис Камер.

Об этом сообщила турецкая служба телерадиовещательной корпорации.

Хатис Камер, которая работает также на немецкую радиостанцию Westdeutscher Rundfunk, была задержана в субботу в городе Ширван на юго-востоке Турции.

Ее коллега, сотрудница радиостанции "Голос Америки" Хаджан Фаргин, задержанная в тот же день, до сих пор остается под стражей.

Причина задержания репортеров по-прежнему не ясна. Комментариев от властей Турции по поводу задержания работников СМИ пока не поступало.

Согласно информации агентства Associated Press, задержания были связаны с многочисленными арестами, которые проходят в Турции после неудавшейся попытки госпереворота 15-16 июля.

ТАСС

Темы: Турция
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