Новоизбранный президент Молдовы поедет в Москву еще до инаугурации

Новоизбранный президент Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон объявил, что посетит Москву с "частным визитом" еще до инаугурации.

Об этом лидер молдавских социалистов написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву в частным визитом с женой", - написал он.

Он также добавил, что официальный визит в российскую столицу будет выполняться после инаугурации.

Как сообщалось, новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон считает, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало его стране и открыто выступает за партнерство с РФ.

Отметим, что лидер Партии социалистов Игорь Додон уже заявлял, что свой первый визит в качестве главы государства он совершит в Россию.

Европейская правда