Новоизбранный президент Молдовы поедет в Москву еще до инаугурации
Новоизбранный президент Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон объявил, что посетит Москву с "частным визитом" еще до инаугурации.
Об этом лидер молдавских социалистов написал на своей странице в Facebook.
"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву в частным визитом с женой", - написал он.
Он также добавил, что официальный визит в российскую столицу будет выполняться после инаугурации.
Как сообщалось, новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон считает, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало его стране и открыто выступает за партнерство с РФ.
Отметим, что лидер Партии социалистов Игорь Додон уже заявлял, что свой первый визит в качестве главы государства он совершит в Россию.
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