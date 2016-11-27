Новоизбранный президент Молдовы поедет в Москву еще до инаугурации

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 19:09

Новоизбранный президент Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон объявил, что посетит Москву с "частным визитом" еще до инаугурации.

Об этом лидер молдавских социалистов написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы избежать спекуляций. Еду в Москву в частным визитом с женой", - написал он.

Он также добавил, что официальный визит в российскую столицу будет выполняться после инаугурации.

Как сообщалось, новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон считает, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало его стране и открыто выступает за партнерство с РФ.

Отметим, что лидер Партии социалистов Игорь Додон уже заявлял, что свой первый визит в качестве главы государства он совершит в Россию.

Европейская правда

Темы: Молдова
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IP: 176.122.120.---EVGO27.11.2016 21:52
простіше кажучи, чувак поїде на поклон до царя.
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