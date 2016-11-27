Боевики обстреляли дом на оккупированной территории - штаб

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 22:36

Штаб АТО заявляет, что боевики в воскресенье обстреляли жилой дом в Саханке Новоазовского района Донецкой области, которая находится на оккупированной территории.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в воскресенье вечером, обстрел осуществил так называемый "9 отдельный штурмовой механизированный полк морской пехоты", отмечая День морской пехоты России.

"Сегодня подразделение оккупантов, который они называют 9 отдельным штурмовым механизированным полком морской пехоты решило отметить свой профессиональный праздник. Конечно же, после того, как встретили гостей и наупотреблялись "праздничного", начали развлекаться. Развлечения заключались в том, что боевики вели огонь из пулеметов и автоматов по жилому дому в Саханке", - утверждают в штабе.

"Эта 2 рота завтра проспится, протрут глаза, увидят, что натворили и, конечно, начнут визжать, что это все сделали украинцы. Но пули, выпущенные с фронта, не могут прилетать с тыла, и, возможно, наконец, мирные люди на оккупированных территориях начнут верить собственным глазам и фактам, а не телевидению оккупантов", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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