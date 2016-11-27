Бойовики обстріляли будинок на окупованій території – штаб

Штаб АТО заявляє, що бойовики в неділю обстріляли житловий будинок у Саханці Новоазовського району Донецької області, яка перебуває на окупованій території.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у неділю ввечері, обстріл здійснив так званий "9 окремий штурмовий механізований полк морської піхоти", відзначаючи День морської піхоти Росії.

"Сьогодні підрозділ окупантів, який вони називають 9 окремим штурмовим механізованим полком морської піхоти вирішив відзначити своє професійне свято. Звісно ж, після того, як зустріли гостей і навживались "святкового", почали розважатися. Розваги полягали у тому, що бойовики вели вогонь з кулеметів та автоматів по житловому будинку у Саханці", - стверджують у штабі.

"Ця 2 рота завтра проспиться, протруть очі, побачать, що накоїли і, звісно, почнуть верещати, що це все зробили українці. Та, кулі, випущені з фронту, не можуть прилітати з тилу, тож, можливо, нарешті, мирні люди на окупованих територіях почнуть вірити власним очам і фактам, а не телебаченню окупантів", - йдеться у повідомленні.

Українська правда