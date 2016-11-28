"Автомайдан" пикетируют ГПУ за преследования активистов

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Понедельник, 28 ноября 2016, 12:37

Активисты "Автомайдана" подготовили заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко и устроили митинг под ГПУ с требованием прекратить давление на участников своей организации.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

На акцию собралось около двух десятков активистов. По словам адвоката "Автомайдана" Романа Маселка, акция связана с обысками в квартире активиста организации Николая Сидоркина 24 ноября. Он принимал участие в проекте Prosud в направлении исследования образа жизни председателя Голосеевского райсуда Киева Елены Первушиной.

По словам Маселка, Prosud заинтересовала е-декларация судьи, в которой отсутствуют квартиры и машины, однако активисты заметили, что в Первушиной есть дом и машина в пользовании. Сидоркин принимал участие в этом расследовании.

24 ноября сотрудники военной прокуратуры провели обыск в квартире Сидоркина, обвинив его в преследовании Первушиной.

"После окончания обысков силовики ничего у меня не изъяли, уголовного дела против меня не возбудили", – сообщил Сидоркин.

Как заявил Маселко, активисты "Автомайдана" требуют от генпрокурора предоставить разъяснения относительно событий 24 ноября и прекратить давление на активистов.

"По нашему убеждению, действия военной прокуратуры являются необоснованными и незаконными. Мы подаем заявление в ГПУ на имя Луценко с требованием объяснить обыск Сидоркина и требуем прекратить давление на наших активистов. Также мы передадим материалы расследования о Первушина к НАБУ, чтобы они обратили на это внимание", – сказал Маселко.

Он добавил, что активисты не ожидают мгновенной реакции на свое заявление, но готовы бороться до конца.

Темы: Автомайдан Генпрокуратура
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