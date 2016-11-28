Янукович прибыл на допрос. Луценко тоже в суде

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который скрывается на территории России, прибыл на допрос в Ростовский областной суд в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, вокруг здания суда усилены меры безопасности: полицейские дежурят на каждом перекрестке, из-под суда эвакуируют автомобили.

По наблюдению корреспондента, журналистов на месте вдвое меньше, чем 25 ноября.

После допроса Янукович планирует дать очередную пресс-конференцию.

Со своей стороны, генеральный прокурор Юрий Луценко приедет в Святошинский райсуд Киева на заседание по делу против бывших работников "Беркута", сообщает его пресс-секретарь Лариса Сарган.

По состоянию на 13:00 суд начал заседание.

У Святошинському суді розпочалося засідання у справі екс-"беркутівців". У залі суду присутній Генпрокурор Юрій #Луценко pic.twitter.com/H9yX8xLaAu — Лариса Сарган (@SarganLarysa) November 28, 2016

Как известно, в прошлую пятницу Янукович вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом Киева из Ростовского областного суда, но допрос фактически не состоялся, потому что активисты в Киеве заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО для обвиняемых экс-"беркутовцев".

Суд перенес заседание на 28 ноября, на 13.00 по киевскому времени.