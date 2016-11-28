Приказа на введение войск не было – утверждает Янукович

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Понедельник, 28 ноября 2016, 15:38

Экс-президент Виктор Янукович уверяет, что даже проекта приказа о введении войск в Киев в феврале 2014 года не было.  

Об этом он сказал в Ростове во время видеосвязи со Святошинским райсудом Киева по делу против бывших работников "Беркута" относительно событий 20 февраля 2014 года.

Прокурор напомнил, что 25 ноября 2016 года Янукович на пресс-конференции сказал, что планировал подписать приказ о введении войск, но не смог этого сделать, – и спросил, означает ли это, что был подготовлен приказ об этом, и кто его подготовил.

"Безусловно, ситуация была очень сложной и давление было очень большим на меня с точки зрения моральной – с точки зрения того, что происходило на Майдане. И мысли такие были, но я их в итоге отбросил и этого не сделал", – сказал экс-президент.

"Никакого проекта приказа, никто такой приказал не готовил", – заявил Янукович.  

Прокурор также сказал: "Стороной обвинения получены доказательства, что Ваш сын Александр Янукович имел свой кабинет в Администрации президента на 4-м этаже, пользовался спецсвязью. Подтверждаете ли Вы это или отрицаете. И если да, был ли он привлечен к вопросам реагирования на акции протеста". 

Адвокат попросил суд сделать замечание прокурору: "Уже 2 года просим Генеральную прокуратуру, чтобы они эти доказательства предоставили людям – и этого не происходит. Доказательств нет".

Суд удовлетворил протест и отклонил вопрос как такой, который не касается данного судебного производства.

Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович Майдан армия суд
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