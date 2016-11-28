Наблюдателям миссии ОБСЕ передали GPS и перчатки

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Понедельник, 28 ноября 2016, 16:56

Германия передала наблюдателям СММ ОБСЕ в Украине устройства GPS и перчатки.

Об этом 28 ноября сообщили на странице миссии в Facebook.

Согласно сообщению, вклад насчитывает 1195 пар кожаных перчаток и 30 устройств GPS, которые будут отправлены на восток Украины, "чтобы в ближайшее время их стали использовать команды".

Глава мисии СММ ОБСЕ Ертурул Апакан напомнил, что Германия, как действующая председательствующая страна в ОБСЕ, поддерживает миссию, предоставляя ей финансовую поддержку, а также различное оборудование как материальное обеспечение.

 

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс
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