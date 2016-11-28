Спостерігачам місії ОБСЄ передали GPS та рукавички

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Понеділок, 28 листопада 2016, 16:56

Німеччина передала спостерігачам СММ ОБСЄ в Україні пристрої GPS і рукавички.

Про це 28 листопада повідомили на сторінці місії у Facebook.

Згідно з повідомленням, внесок налічує 1195 пар шкіряних рукавичок та 30 пристроїв GPS, які будуть відправлені на схід України, "щоб найближчим часом їх почали використовувати команди".

Голова СММ Ертурул Апакан нагадав, що Німеччина, як чинна головуюча країна в ОБСЄ, підтримує місію, надаючи їй фінансову підтримку, а також різне обладнання як матеріальне забезпечення. 

 

Українська правда 

Теми: ОБСЄ Донбас
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