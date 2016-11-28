Янукович перед тем, как его сбросили, говорил с Яценюком

Бывший президент Виктор Янукович заявил, что перед голосованием в Верховной Раде постановления о его отстранении говорил с Арсением Яценюком и Анной Герман.

Об этом он сказал во время допроса.

Янукович заявил, что информация о том, что к нему нельзя было дозвониться перед голосованием, является неправдой.

"Нет, это не так. Я разговаривал с некоторыми депутатами Верховной Рады, которые не голосовали, и они доводили эту информацию ... Я имел личный разговор с Яценюком. Это было по телефону. После этого мне позвонила Анна Герман", - заявил экс-президент.

Янукович рассказал, что во время голосования был в Донецке, в резиденции Рината Ахметова.

Он также сообщил, что видел по телевизору, как происходили расстрелы на Майдане.

"Как бы мне не было больно, я смотрел телевизор", - сказал он.

Украинская правда