Янукович перед тем, как его сбросили, говорил с Яценюком

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Понедельник, 28 ноября 2016, 18:52

Бывший президент Виктор Янукович заявил, что перед голосованием в Верховной Раде постановления о его отстранении говорил с Арсением Яценюком и Анной Герман.

Об этом он сказал во время допроса.

Янукович заявил, что информация о том, что к нему нельзя было дозвониться перед голосованием, является неправдой.

"Нет, это не так. Я разговаривал с некоторыми депутатами Верховной Рады, которые не голосовали, и они доводили эту информацию ... Я имел личный разговор с Яценюком. Это было по телефону. После этого мне позвонила Анна Герман", - заявил экс-президент.

Янукович рассказал, что во время голосования был в Донецке, в резиденции Рината Ахметова.

Он также сообщил, что видел по телевизору, как происходили расстрелы на Майдане.

"Как бы мне не было больно, я смотрел телевизор", - сказал он.

Украинская правда

Темы: Янукович Евромайдан
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Комментарии — 2
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IP: 194.9.71.---ReAlex28.11.2016 22:02
Strelko Yuriy: або "громадянин Янукович, який самоусунувся з посади президента України"
Так точніше.
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IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy28.11.2016 19:37
неправильно називати Януковича "колишній президент", треба називати "усунутий з посади президента України громадянин Янукович" або "громадянин Янукович, який самоусунувся з посади президента України"
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