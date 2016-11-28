Янукович перед тим, як його скинули, говорив з Яценюком

Колишній президент Віктор Янукович заявив, що перед голосуванням у Верховній Раді постанови про його відсторонення він говорив із Арсенієм Яценюком та Ганною Герман.

Про це він сказав під час допиту.

Янукович заявив, що інформація про те, що до нього не можна було додзвонитися перед голосуванням, є неправдою.

"Ні, це не так. Я мав розмову з деякими депутатами Верховної Ради, які не голосували, і вони доводили цю інформацію… Я мав особисту розмову з Яценюком. Це було по-телефону. Після цього мені зателефонувала Ганна Герман", - заявив екс-президент.

Він також повідомив, що бачив по телевізору, як відбувалися розстріли на Майдані.

"Як би мені не було боляче, я дивився телевізор", - відповів він.

Українська правда