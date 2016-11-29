Желание россиян дружить с Западом приблизилось к рекорду

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Вторник, 29 ноября 2016, 12:08

Среди жителей России растет запрос на сближение с Западом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного в ноябре.

Так, согласно исследованию, дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей со странами Запада поддерживает 71% россиян. И по сравнению с июлем 2015 года этот показатель вырос на 21 % (максимум был зафиксирован в 2000 году - 76%).

Таким образом, стало меньше тех, кто высказывается за отдаление от Запада (17% в 2016 году сравнительно с 37% в 2015-м).

 
Предыдущий рекорд желания сблизиться с Западом был зафиксирован 16 лет назад в 2000 году

57% респондентов считают, что в решении международных проблем Россия сейчас играет довольно важную роль, а 13% назвали роль РФ в этих вопросах решающей. Другого мнения придерживается 28% опрошенных россиян.

По мнению 52% респондентов, у стран Запада, входящих в блок НАТО, нет оснований опасаться России, а 37% считают, что такие основания есть (10% думают, что основания веские).

57% опрошенных считают, что у России, в свою очередь, есть повод бояться стран НАТО (31% придерживаются противоположного мнения).

Согласно опросу, 51% респондентов не важно, что на Западе думают о России.

По данным социологов немного улучшилось отношение россиян к США и Евросоюзу.

Кроме того с начала 2016 года на 4% выросло число жителей РФ, которые хорошо относятся к Украине, до 33 процентов (3% россиян относятся к украинцам "очень хорошо").

В ноябре 35% опрошенных ответили, что относятся к Украине "в основном плохо", а 16% – очень плохо.

 

Валентина Романенко, УП

Темы: Росcия социология
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