Бажання росіян дружити з Заходом наблизилося до рекорду

Серед жителів Росії зростає запит на зближення із Заходом.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", проведеного в листопаді.

Так, згідно з дослідженням, подальше розширення економічних, політичних, культурних зв'язків з країнами Заходу підтримує 71% росіян. У порівнянні з липнем 2015 року цей показник зріс на 21% (максимум був зафіксований в 2000 році - 76%).

Таким чином, стало менше тих, хто висловлюється за віддалення від Заходу (17% в 2016 році порівняно з 37% в 2015-му).

Попередній рекорд бажання зблизитися із Заходом був зафіксований 16 років тому в 200 0 році

57% респондентів вважають, що у вирішенні міжнародних проблем Росія зараз відіграє досить важливу роль, а 13% назвали роль РФ в цих питаннях вирішальною. Іншої думки дотримується 28% опитаних росіян.

На думку 52% респондентів, у країн Заходу, що входять в блок НАТО, немає підстав побоюватися Росії, а 37% вважають, що такі підстави є (10% думають, що підстави вагомі).

57% опитаних вважають, що у Росії, в свою чергу, є привід боятися країн НАТО (31% дотримуються протилежної думки).

Згідно з опитуванням, 51% респондентів не хвилює, що на Заході думають про Росію.

За даними соціологів, трохи покращилося ставлення росіян до США і Євросоюзу.

Крім того з початку 2016 року на 4% зросла кількість жителів РФ, які добре ставляться до України, до 33 відсотків (3% росіян ставляться до українців "дуже добре").

У листопаді 35% опитаних відповіли, що ставляться до України "в основному погано", а 16% – дуже погано.

Валентина Романенко, УП