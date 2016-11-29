Миссия ОБСЕ лишь частично может видеть зоны разведения

Доступ миссии ОБСЕ в Петровском, Золотом и Станице Луганской, где должны были развести силы, ограничен, наблюдатели могут мониторить только некоторые зоны на этих участках.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)", – информирует миссия в Facebook.

Доступ специальной мониторинговой миссии на всех трех участках разведения "остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках".

СММ заявляет, что "готова / может наблюдать, но ей нужен доступ".

"СЦКК должен содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", – заявляют европейские наблюдатели.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках частично оккупированного востока Украины – в Петровском (Донецкая область), Станице Луганской и Золотом (Луганска область). Этому должны предшествовать как минимум 7 дней без обстрелов.