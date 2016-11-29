Місія ОБСЄ лише частково може бачити зони розведення

Доступ місії ОБСЄ у Петрівському, Золотому й Станиці Луганській, де мали розвести сили, обмежений, спостерігачі можуть моніторити лише деякі зони на цих ділянках.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", – інформує місія у Facebook.

Доступ спеціальної моніторингової місії на всіх трьох ділянках розведення "залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках".

СММ заявляє, що "готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ".

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", – заявляють європейські спостерігачі.

Як відомо, 21 вересня у Мінську було підписано рамкову угоду про розведення сил та засобів на трьох ділянках частково окупованого сходу України – у Петрівському (Донецька область), Станиці Луганській і Золотому (Луганська область). Цьому мають передувати щонайменше 7 днів без обстрілів.